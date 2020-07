Ana Locking ha revelado en sus redes sociales que padece cáncer de mama. La diseñadora ha compartido una valiente publicación en la que podemos verla asistiendo a su última sesión de radioterapia.

Junto a la foto, la modista toledana confiesa que fue diagnosticada a principios del confinamiento y ha querido sincerarse sobre cómo ha vivido estos últimos cuatro meses: "Tres días antes del confinamiento me diagnosticaron un cáncer de pecho y una semana más tarde me operaban. Parece mentira cuando lo resumo de esta manera por que han sido tantas sensaciones antagónicas las vividas…, como estar en una montaña rusa pasando constantemente del colapso a la recuperación y vuelta a empezar. Estos días siento que gané la batalla al miedo y a la enfermedad, pero no fue nada fácil".

Y agradece a su pareja todo lo que ha hecho por ella pese a que él también ha estado enfermo, ya que ha pasado el coronavirus: "Gracias a mi ángel caído del cielo, el amor de mi vida, me haces sentir la felicidad muy a menudo y eso que esta vez lo tenias muyyy difícil, estando tú también enfermo por el maldito COVID".