Ana Fernández y sus básicos ‘trendy’

EL LOOK DE...

La actriz de los Protegidos y actual exnovia de su compañero ‘El culebra’ es toda una it girl made in Spain. ¿El motivo? Su estilo casual, juvenil con un twist de tendencia en cada look. Te damos las claves para vestir como Ana Fernández y conseguir outfits básicos de primera para los últimos días del verano. Toma nota…