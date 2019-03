Ana de Armas se rebela con el mundo tiñéndose el pelo de rosa

Estuvo mucho tiempo de moda y ahora vuelve a ser pura tendencia. Ana de Armas se ha puesto el mundo por montera y sin reparo alguno se ha teñido el pelo de rosa flúor, dejando bien claro que no hay ningún look o estilismo imposible con el que ella no se atreva.

Sin embargo, este cambio radical no es fruto de su personalidad rebelde y rompedora, sino de su último proyecto cinematográfico. "Aquí esta SOL! Lista para mi próxima película 'Por un puñado de besos", escribía la actriz en su perfil de Instagram.

Una moda que es pura tendencia, principalmente, entre las celebrities ‘made in USA’ pero que parece estar imponiéndose poco a poco en nuestro país. ¿Su pionera? Blanca Suárez quien motu proprio se ha liado la manta a la cabeza y se ha marcada unas discretas y favorecedoras mechas fucsias de cara al veranito y de las que también ha presumido en su Instagram. ¿Quién será la siguiente víctima?