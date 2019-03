Amaia Salamanca vuelve a dar guerra de la mano de ‘Woman Madame Figaro’

Amaia Salamanca regresa a la pequeña pantalla con una nueva temporada de 'Gran Hotel' y lo hace por todo lo alto. De la mano de la revista Woman Madame Figaro, la actriz protagoniza un reportaje de esos que hacen historia, cargada de juventud, frescura, belleza y mucha, mucha diversión.

Pero nuestra guaperrísima madrileña no está sola. Acompañándole podemos ver a sus compis de reparto en la exitosa serie de Antena 3: Marta Larralde y Luz Valdenebro, que seducen a la cámara de Woman Madame Figaro con un arte que nos les cabe en el pecho, a la vez que nos cuentan de primera mano cómo es su relación con la protagonista de la serie: “Es una pena que no coincidamos más en los rodajes. Nos caemos bien, nos entendemos”, cuenta Marta.

Y es que, son muchas las cosas que tienen en común. Ya no solo a nivel interpretativo, sino personal y, como es el caso, como chicas de moda. Sus looks son imitados por miles de jóvenes, pasando a convertirse en auténticas ‘it girls’. “Siempre voy como me apetece, muy cómoda; incluso a los eventos. Tienes que ser tu misma estés donde estés”, confiesa Amaia.

Sin duda alguna, tres jóvenes con mucha química entre ellas, que se nota en el resultado final de la serie y así reconoce la crítica, quien ha premiado a la serie con numerosos galardones como el de ‘Mejor Producción’, por el Festival de Montecarlo o con el de ‘Mejor actor’, gracias a la interpretación del novio de Amaia en la ficción, Yon González.