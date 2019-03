Amaia Salamanca, Olivia Palermo y Paula Echevarría se cargan de tendencias para ser una de las mejores vestidas de la semana

Inauguramos el ranking de las mejor vestidas de la semana con Ana Fernández. La actriz acudió a un evento organizado en Madrid con un precioso conjunto en blanco roto formado por unos short volados y una bonita blusa de seda con grandes puños. En esta ocasión, Ana optó por recoger su melena y por un maquillaje natural en tonos tierra.

Amaia Salamanca toma el relevo con un look con toques rocker. Un outfit formado por un pantalón baggy, una camiseta blanca y una chupa de cuero en negro. La coleta despeinada aporta un toque 'cool' al look.

Silvia Alonso toma el relevo con un street style perfecto para la primera: jeans ripped, camiseta básica, deportivas y una americana amarilla con la que aporta el toque de color al outfit.

El puesto número 6 es para Lulu Figueroa. La socialité estaba espectacular con un diseño retro en verde apagado donde las libélulas bordadas del vestido vuelan sobre él dándole color.

El ecuador del ranking es para una de nuestras celebrities más estilosas: Olivia Palermo. La it girl nos ha vuelto a conquistar con el outfit que eligió esta semana para pasear a su perro. La blusa que luce es una de las prendas de máxima tendencia esta primavera. Así que si todavía no tienes una en tu armario… ¡corre a por ella!

El puesto número 4 es para otra estilosa: Rosie Huntington-Whiteley. La modelo estaba espectacular con unos jeans negros y una blusa con hombro descubierto de estampado floral. ¡Perfecta!

El bronce de la semana es para el diseño de Andrew Gn de Paula Echevarría. La actriz de 'Velvet' acaparó todos los flashes con este vestido azul con escote en V decorado con un bonito estampado y pedrería de colores.

La plata se la lleva Ashley Tisdale. La actriz estaba muy favorecida con unos mom jeans de corte recto que combinó con una preciosa blusa blanca de estilo boho chic y unos espectaculares tacones en mostaza. ¡Muy chic!

Y Elle Fanning vuelve a llevarse el oro de la mejor vestida de la semana. La joven actriz derrochó estilo con un diseño de Elie Saab para la premier de su película en Londres. Un vestido semitransparente repleto de brillantes que lució con mucho estilo.

Y el fashion crime es una vez más para la actriz de 'Mar de Plástico' Yaima Ramos, y es que parece que la intérprete no es muy estilosa porque no hay evento que vaya hecha un cuadro. En esta ocasión lució un jumpsuit de estampado floral al que, no sabemos por qué le puso un fajín de seda. ¿Se pensaría que no estaba bastante adornada ya con tanta flor?