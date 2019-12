Amaia no quiso perderse el estreno de 'Legado en los huesos', y para su reaparición en un photocall eligió un look que no pasó desapercibido.

Vestido negro asimétrico, botas verdes y bolso de lentejuelas fucsia… ¡De Hannah Montana! Sí, sí, sí, como lo lees. La extriunfita se colocó este complemento de la mítica serie de Miley Cyrus que encandiló a millones de niñas. Y es que la cantante decidió tirar de fondo de armario y hacer gala de su vuelta a la adolescencia.

Además, eligió llevar el pelo con el mítico efecto que te creaban aquellas planchas en plan 'me acabo de quitar las trencillas del pelo', muy noventero. Un estilismo que acaparó todos los flashes y que, sin duda alguna, enterneció a sus fans…

El look de Amaia con el bolso de Hannah Montana | Gtres

