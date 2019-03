Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner o Selena Gomez saben que la mini vaquera es la prenda más versátil del verano

CREA TUS LOOKS CON UN BÁSICO DEL ARMARIO DE VERANO

¿Pensabas que este verano ibas a desechar esa falda vaquera que cuelga de la percha verano tras verano? ¡Pues nada de eso! Porque es una prenda que no puede faltar en tus looks en la temporada estival. La mini denim es objeto de deseo para los estilismos más it bajo el sol, y es que es tan versátil que se puede combinar de mil y una maneras. No hay más que ver a nuestras celebs para darnos cuenta de ello: con crop tops, bodys, camisetas básicas, blazers, blusas, camisas, sudaderas… ¡Con todo pega!