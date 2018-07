Alessandra Ambrosio asegura que ahora tiene mejor cuerpo que antes de tener a sus hijos

Las modelos tienen que hacer muchos sacrificios para estar a la altura de las exigencias que le ponen las grandes firmas de moda, sobre todo en cuanto al peso y la figura. Así, hace solo unos días la modelo Erin Healtherton reveló el sufrimiento que tuvo que vivir para ser una ángel de Victoria's Secret.

"En los dos últimos desfiles que hice para Victoria's Secret me dijeron que tenía que perder peso. Y yo me quedé mirando como diciendo, ¿esto es en serio?", confesó a la revista Motto. Entonces, la modelo se derrumbó e incluso pensó en dejar de comer. "Me deprimí muchísimo porque estaba trabajando muy duro y sentía que mi cuerpo se estaba resistiendo", ha comentado.

Ahora, otro de los ángeles más famosos de la firma de lencería, Alessandra Ambrosio, ha hablado sobre lo difícil que fue para ella recuperar la figura tras los dos embarazos que ha tenido: "No fue nada fácil recuperar la figura después del embarazo. Después de tener a Anja solo tuve tres meses para perder todo el peso. Seguí una dieta de 1200 calorías al día de un servicio de comida a domicilio. No podría volver a hacer algo así", acaba de revelar a la revista 'Edit'.

La top brasileña prosigue y añade que después de dar a luz es imposible que tu cuerpo vuelva a ser como antes: "Tu cuerpo no volverá a ser nunca exactamente como era antes del embarazo, da igual lo que diga la gente. Es imposible", señaló.

Aunque, después del sacrificio que la modelo tuvo que hacer para estar entre los cánones que le exigían declara que esto le ayudó para concienciarse en cuidarse más y hacer más ejercicio que antes, por lo que ahora está más tonificada que cuando era más joven: "Creo que ahora yo tengo un cuerpo mejor que antes de tener niños. En parte porque ahora entreno", aclaró.