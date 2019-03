Alejandro Sanz, Ricky Martin o Malú pasean por la alfombra roja de los Grammy Latinos 2015

LOS LOOKS NOCTURNOS DE LAS CELEBRITIES

Muchos famosos fueron invitados a la 16 edición 16 de los premios Grammy Latinos 2015 en Las Vegas, Nevada, el pasado jueves. Allí, unos fueron premiados y otros no, pero todos tuvieron la oportunidad de lucirse en la alfombra roja y pasear mostrando sus looks para la noche: Alejandro Sanz, Malú, Ricky Martin, Will Smith o Julieta Venegas fueron algunas de las caras conocidas del evento.