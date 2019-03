Alba Carrillo tiene un nuevo motivo para sonreír

Alba Carillo no está pasando por un buen momento. La batalla legal que tiene contra Fonsi Nieto por la custodia de su hijo Lucas es algo que le está afectando mucho. De hecho y a pesar de que el ex piloto de motociclismo manifestó sus intenciones de luchar por la custodia del pequeño, cuando lo hizo de manera oficial Alba recibió un duro golpe.

Por su parte, la modelo no está dispuesta a ceder en lo que respecta a Lucas a quien quiere con locura. Ella misma ha manifestado que es una buena madre y que no le parece justo que se la juzgue como tal, así que al no haber acuerdo entre las partes, su lucha con Fonsi sigue adelante.

Aunque afortunadamente tiene un gran apoyo en su vida, su novio David Vallespín con quien comenzó a salir hace meses y que supone un soplo de aire fresco en su vida. La modelo parece muy ilusionada con esta nueva relación y presume de novio cada vez que tiene ocasión.

Otro pilar fundamental en su vida es su madre, Lucía Pariente. "Hoy es 13 de Diciembre ,Santa Lucía .Felicidades a ti @luciarpj ,a mí y a todas las LUCIAS", así felicitaba la modelo a su madre por su santo en las redes sociales.

Parece que poco a poco Alba va recuperando la sonrisa.