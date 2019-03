Calificada por las revistas masculinas como el mejor cuerpo del planeta, Kim Kardashian (actriz, modelo, cantante, empresaria, presentadora… ¿algo más?) es la reina indiscutible de los eventos más glamourosos. Y es que señores, seamos realistas ¡las curvas están de moda! Las reinas de la grasa se están haciendo, poco a poco y en pleno siglo XXI, un hueco en el panorama fashion.

Sin complejos, la Kardashian luce vestidos ajustados, grandes escotes y altera a cámaras, periodistas y diseñadores, a unos más positivamente que a otros, no hace falta especificar. Pero he de decir que Kim ha tenido el camino más fácil, ya que Beyoncé, JLO o Salma Hayek (entre otras) ya empezaron hace unos años a proclamar las curvas como las nuevas reinas del fashion-glamour-media. Un gran paso adelante para todas esas mujeres que sufren o no quieren hacer dieta y están contentas con su cuerpo curvilíneo.

Pero ojo, no os confiéis porque hay veces que la Kardashian también mete la pata. Como por ejemplo con el total look de Gucci que lució para presentar su perfume. Es cierto que a mí ese estilismo me espanta en todas las famosas que se lo han puesto. ¡Me aburre sobremanera! Pero, siendo más objetivos, una falda naranja chillón y de raso no favorece en absoluto a un cuerpo de semejantes características. Sobre todo porque le hace un culo enorme (¿lo tendrá asegurado como JLO?).

Es cierto que las caderas anchas son muy sexys, pero cuando su tamaño es mayor en proporción a otras partes del cuerpo hay que saber disimularlas con la ropa. Por ejemplo, un sí a los pantalones de tiro alto, también a los vestidos de colores claros, como el blanco largo que luce Kim, abullonado por arriba con lazada en cintura… Un no a los vestidos ultra-ajustados, vaqueros pitillo, botas corsario…

Así que aunque estemos a favor de los cuerpos bien formados cual guitarra española, hay que ser consciente de lo que sí y de lo que no, los Dos & Dont’s de la moda. Y Kim, que desde ahora la apodamos como la embajadora de las curvas por excelencia, no siempre va ideal como habéis podido comprobar viendo las imágenes. Consejo: ¿tienes curvas? modera un poco los excesos en tus looks si no quieres convertirte en una musa de camioneros.