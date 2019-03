Adriana Lima se golpea con el espejo retrovisor de un autobús en las calles de Nueva York

UN GOLPE TAN FUERTE QUE ACABÓ CAYÉNDOSE AL SUELO

Si creías que eso de andar a las modelos se les daba como a nadie es que todavía no has visto paseando a Adriana Lima por la Gran Manzana. No sabemos si de tanto ir para allá, la top anda un poco despistada, pero Adriana ha protagonizado un golpe de esos que quedan en la memoria. La modelo iba paseando cuando de repente se golpeó con el espejo retrovisor de un autobús, una leche de tales dimensiones que acabó cayéndose al suelo.