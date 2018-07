Adriana Lima y Alessandra Ambrosio critican por la espalda a Kendall Jenner y Gigi Hadid

¡Guerra en la pasarela! Las nuevas generaciones de it girls vienen pisando fuerte, sobre todo en las filas de Victoria's Secret, pues la reciente incorporación de Kendall Jenner y Gigi Hadid tiene a sus compañeras temblando. Según ha publicado la revista estadounidense Ok!, dos ángeles veteranas han criticado duramente a sus nuevas compis por la espalda.

Se trata, nada más y nada menos, que de Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, quienes quedaron para comer en un restaurante de Los Ángeles y no se cortaron a la hora de despotricar contra 'KenGi'. "Se rieron de la aburrida imagen de Kendall y de su desastrosa familia, y pensaban que ambas chicas eran solo dos caras bonitas que no tienen un talento único", comentó una fuente para la citada publicación. "Fue como una escena de 'Chicas Malas'", añadió.

Tras el bombazo, Lima ha querido desmentir sus polémicas palabras a través de su cuenta de Instagram: "Por supuesto que no es verdad. Las revistas a veces crean grandes bulos, a través de declaraciones negativas y falsas, para vender. Amo a esas dos chicas y la verdad es que no doy crédito de lo nocivas que estas revistas pueden llegar a ser. Ese tipo de noticias van en contra de mi carácter y de los valores que mi madre me enseñó", ha escrito la top junto a una captura de la noticia. ¿Tendrán envidia las veteranas?