Adriana Abenia sorprende con su cambio de look más radical

Este otoño parece que ha inspirado a todas las celebrities a hacerse cambios de looks. Hemos visto a Ariana Grande despedirse de su cónica coleta, a Martina Klein cortarse el pelo y a Úrsula Coberó lucir su look más rockero. Y ahora le ha llegado el turno a Adriana Abenia, ya que la presentadora acudió aun estreno con su nuevo aspecto que no dejó indiferente a nadie.

La presentadora ya llamó la atención con su estilismo de terciopelo en color mostaza, un conjunto de dos piezas de camisa y pantalón palazzo. Pero lo que realmente fue un boom en su estilismo era su espectacular cambio de pelo, de su melena rubia característica ha pasado al moreno.

Con este nuevo look, Adriana publicaba una foto en su Instagram acumulando miles y miles de 'me gustas' y donde podíamos ver que apostaba por un favorecedor efecto 'wet'.