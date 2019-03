Di adiós a los temores: únete a la moda de los tatuajes temporales

Seguro que aún recuerdas esos veranos de cuando eras pequeño y te morías de ganas por que te saliera en alguna bolsa una calcomanía de regalo, pegártela en la piel, echarle agua y lucir ese pequeño tatuaje fugaz durante unos días. Y es que, lejos de ser una moda pasajera, los tatuajes temporales continúan estando de moda siendo el complemento perfecto.

¿Recuerdas las calcomanías? | Marie Claire

Este verano hemos podido observar por todas las redes sociales multitud de imágenes donde eran los protagonistas: en gente que iba a festivales de música, a la playa o incluso en muchas influencers. Y es que si eres de lo que siempre han querido hacerse alguno pero tienes miedo a las agujas, este invento es el ideal para ti. Si no te convence el diseño no tienes por qué temer ya que duran poco tiempo. Además suelen estar hechos con materiales y técnicas que no perjudican a tu piel y, por supuesto, no duelen y pueden combinar y adornar múltiples looks.

Los tatuajes temporales continúan estando de moda | Marie Claire

Se tratan de tatuajes metálicos temporales, son autoadhesivos y ahora que está terminando el verano y tienes la piel bronceada contrastan y relucen, aunque si eres de las que por más que toma el sol no ha conseguido ponerse morena no te preocupes, ¡también quedan perfectos para look de noche como si de joyas se trataran! Son de diseños sencillos y se colocan mediante una lámina en la zona deseada, tan sólo tendrás que presionar de forma suave con un pañuelo húmedo y esperar unos minutos antes de retirar el plástico. Beyoncé fue una de las que no dudó en apostar por los flash tattoos. Eligió unas alas a modo de gargantilla y uno en forma de brazalete en el brazo. Alessandra Ambrosio diseñó su propia línea en tonos metalizados y pudimos ver a la modelo brasileña lucíéndolos en el Coachella.

Pueden combinar y adornar múltiples looks | Marie Claire

Los tonos metalizados han sido los que más han triunfado decorando muñecas, espaldas, escotes, cuellos… Los hemos visto en miniatura pero también en tamaño XL. Duran entre 2 y 6 días así que si eres de las que no se atreven a marcar su piel con un diseño permanente hazte con uno de ellos.