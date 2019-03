Adele, con curvas y elegante

Muchos piensan que para vestir bien hay que estar delgada. De hecho, gente de mi alrededor que dice conocerme, pero que realmente no es así, señalan que, en ocasiones, en mis artículos hago apología de la anorexia. Sí, me han llegado comentarios de personas que dicen que siempre hablo de la delgadez, que nunca digo nada de las chicas con curvas y que eso puede afectar a mis lectoras. La verdad es que me gustaría que si tan ciertos son esos ‘datos’ los recogieran en un documento y me lo enviaran a mi mail con un asunto que dijera “chúpate esa”. Pero de momento no me ha llegado nada y, sinceramente, dudo que en algunos de mis comentarios sobre moda haya hecho una defensa estricta sobre la extrema delgadez. Sí es cierto que he dicho en más de una ocasión que al igual que una persona tiene que estudiar X años para ser un profesional (médico, abogado, ingeniero, periodista…), una modelo tiene que estar delgada. Pero eso no tiene nada que ver con lo que se me acusa.

En fin, para callar algunas bocas y porque sí que es verdad que la prensa de moda y belleza ‘promociona’ cánones de belleza 90-60-90 hoy os traigo uno de los looks que más me gustan dentro del star-system: Adele. La chica de la voz prodigiosa inunda de glamour y elegancia cada photocall y escenario que pisa. Sus looks mix de estrella de los años 50-60 son todo un must-have para todas aquellas que seáis de las mismas características que la intérprete de ‘Rolling in the deep’. Su color: el negro, el mejor para ‘disimular’ y hacer ultra elegante un cuerpo voluminoso. Su pelo, cardado y copiado en el último desfile de Carolina Herrera, es su santo y seña, así como el uso de eyeliner negro y labios nude. Echa un vistazo a sus mejores looks…

Y como lo prometido es deuda no voy a terminar este artículo sin deciros 5 trucos para parecer más delgada sin perder peso. Eso sí, seguir una dieta para estar ‘bien’, saludable, no estaría de más. Ahí van los consejos:

1. Vestir de un solo color: Mejor oscuro que claro, como Adele. Dos piezas de dos colores distintos no te ayudarán mucho. E intenta evitar las rayas ¡nunca horizontales!

2. Complementos XL: bolsos, gafas, fulares… Parece mentira pero funcionan.

3. Camisas poco oversize y largas.Combínalas con leggins o skinny jeans. OJO: nunca te pongas este tipo de pantalones con camisetas ajustadas, a no ser que quieras parecer un flotador de playa.

4. Utiliza sujetadores para disimular el pecho. Así parecerá que tienes menos volumen.

5. Disimula el culo. No lleves prendas estrechas, a no ser que cubras tu ‘parte de atrás’ con una buena camisa oversize (como dije en punto 3). Tu mejor aliada será la falda. Y ya, para nota, ¡hazte con una Spanx! La faja reductora de las celebrities.