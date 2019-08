Recientemente una influencer americana ha sido acusada de patrocinar una marca de agua justo después de haber sufrido un accidente. Se trata de Tiffany Mitchell, una joven bloguera que dedica su perfil de Instagram a temas de bienestar. La joven se vio envuelta hace un par de semanas en un accidente de moto del que salió con un par de rasguños por el cuerpo, pero lejos de ser algo grave.

Para narrar lo ocurrido, Michelle compartió con sus más de 210.000 seguidores un álbum de fotografías del accidente, unas imágenes que fueron hechas por una amiga que la acompañaba en otra moto, y cuando ocurrió el accidente siguió tomando fotos de todo el acontecimiento.

Muchos de sus seguidores le mandaron muchos mensajes de apoyo y de preocupación por el accidente, aunque algunos de ellos se mostraron más reacios y empezaron a criticar la sesión de fotos que había compartido, además de acusarla de patrocinar la marca de agua Smartwater, que aparece en una de las imágenes perfectamente colocada.

Según ha informado el portal Buzzfeed, la influencer ha comentado que nunca haría de una historia tan personal una estrategia para vender un producto: "Nunca convertiría una historia tan personal en una campaña de una marca. Me dieron el agua mientras estaba tumbada", ha aclarado al medio. Además, quiso compartir una reflexión para todos los sus fans que han comentado que el accidente fue una farsa, mostrando además en sus Stories todos los rasguños de su cuerpo debido a la caída de moto.

"He elegido utilizar Instagram como una herramienta para curarme y conectar con otros humanos que puedan estar pasando por algo parecido para poder superar cosas juntos. Y es algo precioso. Cuando trabajo con marcas, son las que personalmente disfruto y divulgo cada patrocinio. Acusar . Acusar a alguien de fingir un accidente es extremadamente grave, porque ¿qué pasa si te equivocas? Realmente me sucedió y estaba asustada. Realmente estuve herida y tuve que recuperarme. Estaba en shock tumbada a un lado de la carretera, teniendo flashback de cuando perdí a alguien muy importante para mi. Mis amigos estaban a mi lado, unos desconocidos llamaron a la ambulancia y esperaron a que todo estuviera bien para llevarme a casa. Cuando me enteré de que mi amiga que es fotógrafa profesional hizo fotos de todo, me conmovió. Y por eso quise compartirlo con todos vosotros. Solo pregúntate que si estás aquí por esto, considera que la publicación que hice fue algo real que sucedió en mi vida y que resonó profundamente conmigo y con aquellos que decidieron seguirme. Para eso estaba destinado", ha escrito en su ultimo post de Instagram.