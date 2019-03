Aciertos y Batacazos sobre la alfombra roja

Tengo resaca de looks. Nunca he visto tantas red carpet juntas, y las que nos quedan… porque aún estamos esperando Goya y Oscars, aunque seguro que se me escapa alguna más. De todo lo que ha habido estos días aquí os traigo lo mejor y lo peor porque sí, parece que las celebs todavía no han aprendido a cómo ir vestidas a un evento. ¡Con lo fácil que es!



Diane Kruger, una de mis actrices favoritas, es siempre la más perfecta y no de es de extrañar que vuelva a ser una de las mejor vestida de la semana. Su Alta Costura de Giambattista Valli con el que apareció en la alfombra roja de la Berlinale lo atestigua. Así como con el modelo de 10 Crosby Derek Lam tipo camisero en verde con estampado floral y falda superpuesta a rayas en blanco y negro, un look muy original y muy Prada.





Cambiamos de evento y cambiamos de celebritie. Rooney Mara acudió a la comida pre Oscar con un mono negro low cost de Asos que optó por combinarlo con una chaqueta blanca de hombros armados de Thierry Mugler. En la mezcla está el éxito.

En la gala amfAR La eterna Carrie Bradshaw, Sarah J. Parker estaba un tanto… rara. Sí, su Oscar de la Renta largo en rosa chicle era precioso, pero ¿qué hacía con esa cazadora de cuero de Theyskens Theory y con guantes blancos? No lo entiendo…

Un horror fue Lindsay Lohan, que llamó la atención por el pelo de vieja pasada de rosca habitante de Marbella combinado con ese precioso vestido blanco de Tom Ford. ¡Lo desgració!



Una de las peor vestidas de la semana ha sido Katy Perry. ¡Qué me decís de este minivestido print con falda tableada de Versus que combinó con estola de piel morada y sandalias azul con brilli-brilli? Por no hablar de su pelo… Indescriptible.

En los Laureus World Sports Awards pudimos ver a una embarazadísima Elsa Pataky con un acertado vestido largo asimétrico de Gucci con abertura delantera en la fada. Un look que deberían copiar todas las premamá cañón.



De los BAFTA, destacamos la presencia de Penélope Cruz, que pasó sin pena ni gloria con un Armani rojo, y el acierto low-cost de Michelle Williams, que pisó la alfombra roja con un vestido de H&M. ¿Quién dijo que no se podía ir elegante y bella a unos premios de renombre con prendas baratas?

De los Grammy podría estar hablando todo el día ¡Qué horror! Lady Gaga, que la pudimos ver con extrañas compañías, prefirió ir ‘de sencilla’ a su manera. No pasó por la alfombra, pero las cámaras la captaron y sí, se dejó fotografiar. ¿Su look? De Versace.

La más sexy de la gala de los Grammy fue Rihanna con un vestido de Armani de gran escote. El pelo rubio le queda de cine. Esperemos que no siga cambiándoselo tanto como su íntima amiga Katy Perry.

Y ya pisamos suelo patrio. Estamos en España, Gala de los Tp de Oro. Entre las mejor vestidas estaba a Amaia Salamanca, que optó por un minivestido corto en color oro de Amparo Chordá.

Nuria Roca, muy original, escogió un llamativo diseño de David Delfín que ya se lo pudimos ver hace unos meses a Carmen Lomana. Los zapatos eran de Louboutin para David Delfín.



Paula Vázquez, presentadora del ‘Nº1’ también estaba radiante (nunca me suele gustar, pero esta vez acertó). Su look black & white estaba compuesto por vestido de EGB, chaqueta de Denny Rose y bolso de Piamonte.



La siempre guapa María Valverde estaba bastante poco favorecida, y me duele decir esto porque me parece una chica ideal, pero es que ese flequillo no le pega absolutamente nada. El vestido era de de Dsquared.



Angy, ¡¡vuelve a ser morena please!! llevó un look muy rock & roll de Free Soul y zapatos de Alexander McQueen.



Y la extraña pero adorable pareja formada por Alaska y Mario se decantó por ir de gemelitos vistiendo looks en print de David Delfín.