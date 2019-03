Abercrombie & Fitch despide a un modelo por comerse un croissant

LO HIZO DURANTE UNA SESIÓN DE FOTOS

La firma de ropa estadounidense se toma muy en serio las rutinas de trabajo de sus modelos y no permite que se alteren lo más mínimo. Por ello, los responsables de Abercrombie & Fitch no dudaron en despedir a Florian Van Bael tras comerse un croissant en un momento que no tocaba durante una sesión de fotos.