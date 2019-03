Zeta-Jones "furiosa" con los médicos de Douglas

Catherine Zeta-Jones asegura que está "furiosa" con los médicos que tratan el cáncer de su marido, Michael Douglas. La actriz ha hablado por primera vez de la enfermedad de Douglas.

Asegura en la revista 'People'que está muy enfadada con ellos por no haber detectado el tumor antes: "Me pone furiosa que no lo detectaran pronto. Él pidió que barajaran cualquier opción pero no encontraron nada. Pero yo sabía qué algo no iba bien, él sabía que algo iba mal", dice Zeta-Jones a la revista estadounidense.

La actriz galesa asegura que intenta mantenerse "fuerte" por su marido, pero "sé que quizá tendría que ser más fuerte pero, emocionalmente, no quiero verlo. Lo más duro es ver cómo se fatiga porque Michael nunca está cansado. Si hay algo que a Michael le sobra es fuerza".

Uno de los peores momentos, añade Zeta-Jones, es cuando tuvieron que explicarles a sus hijos Dylan, de 10 años, y Carys, de 7, la enfermedad que le acababan de descubrir. Catherine asegura que: "Papi les sentó" y directamente "les dijo que tenía cáncer".