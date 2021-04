Zendaya, su comentado vestido amarillo en los Premios Oscar 2021

Zendaya dejó la superstición a un lado por una noche y se colocó un vestido amarillo que acaparó todas las miradas. Y es que el diseño firmado por Valentino le sentaba como un guante, de ahí que se convirtiera en una de las protagonistas indiscutibles de la alfombra roja de los Premios Oscar 2021.

Y es que no hay cosa que no se ponga, o haga, Zendaya que no se convierta en el centro de atención. No en vano la actriz y cantante se ha convertido en una de las abanderadas de su generación. Con tan sólo 23 años se alzaba como la ganadora de un premio Emmy, siendo la más joven en la historia de los preciados galardones en conseguirlo. Sin duda alguna, todo un reconocimiento a la imparable carrera de la artista que hasta hacía no mucho triunfaba en Disney Channel.

Zendaya se atreve con este diseño amarillo flúor de Valentino y melena suelta al natural | Gtres

Así Zendaya era una de las presentadoras de la gala junto a rostros tan míticos y conocidos como los de Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Reese Whiterspoon o Brad Pitt. Pero antes de iniciar la gala, deslumbraba con su diseño de la firma italiana, sandalias de plataforma de Jimmy Choo y joyas de Bvlgari.

El vestido amarillo de Zendaya | Gtres

Lo más llamativo de su modelito era el cut out de su abdomen, lo que ha hecho que muchos lo comparen con el vestido que Cher llevó en su programa allá en los 70. Aunque claramente el diseño ha recordado a su icónico vestido en la película ‘Malcom & Marie’ de Netflix, el cual ya ha sido categorizado como el ‘Zee Dress’.

Y no es para menos, ya que el modelito metalizado, de escote halter, abertura en la falda y cut out en el abdomen, diseñado por su estilista Law Roach en colaboración con Jason Rember, director creativo de la firma Aliétte, la hicieron lucir impresionante, por lo que su seguidores se han percatado de la influencia de ese ya inolvidable diseño en su elección para la gran noche del cine.

