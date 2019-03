Zendaya revela cómo logró superar una dolorosa infidelidad

Zendaya es conocida por su sinceridad. Siempre nos ha dicho lo que siente y cómo piensa. Ahora, la actriz ha revelado por lo que pasó cuando se enteró que la estaban engañando. Ha sido a través de su app, donde ha querido compartir una historia de lo más personal.

Con tal de ayudar a todos sus fans, la actriz ha dado algunos consejos que podrían servir para todos los que como ella se encuentran en una situación difícil en el terreno del amor.

"Si sientes que no puedes confiar en alguien o sientes algo raro, entonces no debes estar con esa persona. Cuando la gente es joven a veces toma malas decisiones porque no saben cómo hacerlo mejor… Eso no significa que no conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo, sólo que todavía están en una fase experimental en sus vidas donde no toman las decisiones correctas", contestaba a una seguidora que le preguntaba por su relación.

Son muchos los rumores que la relacionan con Tom Holland pero parece que con las confesiones que ha hecho hasta ahora de momento solo son buenos amigos.