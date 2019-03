Zendaya detiene una entrevista para peinar a un periodista

Zendaya ha compartido una entrevista pública con Zac Efron como promoción de la nueva película que protagonizan juntos, 'El Gran Showman'. Una entrevista que ha dado mucho de qué hablar después del gesto que ha tenido la exniña Disney durante el interrogatorio.

Zendaya no ha dudado ni un instante en parar la entrevista y levantarse de su asiento para colocarle el pelo al periodista del medio: "Espera. Seré rápida. No quiero parecer rara... Esto me va a estar molestando...Tienes un mechón de pelo que se te ha subido", ha comentado la actriz mientras le moldeaba la melena al entrevistador.

Sin duda un momento anecdótico el que ha protagonizado la actriz durante el programa que también ha conseguido sacar una carcajada a su compañero Zac.