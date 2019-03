Zayn Malik, Rihanna o Cristiano Ronaldo, las noches más locas de nuestras celebrities se viven en verano

Con las vacaciones y el tiempo libre el verano siempre invita a salir más de la cuenta, sino que le pregunten a nuestras 'celebs' que nunca jamás se pierden un buen fiestorro sobre todo si en la época estival se celebra.

Como no podía ser de otra forma, una de las fiesteras estrellas de las noches de verano es ni más ni menos que Rihanna. La cantante de Barbados le ha cogido gustillo a eso de ir de 'party en party' a pesar de que después le pasa factura en sus conciertos. La noche de Londres parece gustarle más de la cuenta. La discoteca “The Rose Club” ha sido testigo de alguna que otra noche 'crazy' de RiRi… Y hace poco dejó constancia de que las suele liar muy parda poniéndose piripi en el concierto de 'Kings of Leon' en Polonia.

Otra que tal baila es Nicki Minaj, recientemente hemos podido verla dándolo todo gracias a las instantáneas que publicaba a través de su Instagram, posando con stripper incluida. ¡Menudo fiestorro se marcó junto a los suyos!

En el ámbito futbolístico parece que Cristiano Ronaldo ha hecho de las suyas antes de comenzar la pretemporada en el Real Madrid. El portugués visitó Miami sin Irina Shayk y aprovechó para hacer más de una escapada nocturna… Esto no ha sido motivo de enfado ni ruptura para la guapa modelo ya que los planes de bodorrio están en marcha, según los medios portuqueses. Por otro lado, tras un año de presiones y tensión en el terreno de juego, el argentino Gonzalo Higuaín no deja de divertirse últimamente. En su última noche loca dejó verse bien acompañado en Buenos Aires por dos de las celebrities más conocidas en Argentina: Claudia Ciardone y Flopy Tesouro.

Quien no se pierde ni un solo sarao es Paris Hilton. Se ha dejado ver ya en discotecas de medio mundo, desde Ibiza, Los Ángeles, México o Cannes. Su amiga, Lindsay Lohan, también es una fiestera empedernida. Durante una noche de amigas en Los Ángeles las terminaron echando de una fiesta por montar un numerito... ¡Vaya escándalo!

Si hay alguien apodado como el rey de las fiestas ese es el príncipe Harry. Para su familia, en cambio, es el rey de los disgustos. Poco más que añadir sobre sus hazañas nocturnas, parece que el principito nació con una copa bajo el brazo...

Una 'party' made in Spain se marcaron en su última visita a nuestro país los chicos de One Direction. La noche madrileña fue testigo de lo bien que se lo pasaron los 1D. Se codearon de chicas guapas, no pararon de bailar, incluso Zayn Malik se subió al pódium… ¡Cómo les va la marcha!

Barriendo para casa, si hay una celebrity de lo más glam esa es Carmen Lomana. No hay fiesta que se precie que no cuente con su presencia, ni con la de su amigo y showman Mario Vaquerizo, que tan pronto hace de DJ como se va de farra con sus Nancys y su mujer, Alaska. La diseñadora Elena Tablada también se ha coronado como fiestera nata. La noche siempre le ha gustado más de la cuenta aunque parece que tras su último altercado se ha dejado ver más bien poco. ¿Habrá aprendido la lección?

Con tanto verano por delante todavía tenemos tiempo de ver a nuestras celebrities de sarao en sarao y tiro porque me toca.