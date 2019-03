Zayn Malik publica su primera foto con Gigi Hadid

Una imagen que confirma que lo suyo va muy en serio

El ángel de Victoria’s Secret y el excantante de One Direction no esconde su ya consolidada relación sentimental. Anteriormente Gigi Hadid y Zayn Malik han sido fotografiados cogidos de la mano en la calle, pero ellos mismos todavía no habían compartido ninguna del amor que sienten el uno por el otro. El que ha dado el primer paso ha sido Zayn publiando una imagen de ambos en una actitud muy acaramelada en su cuenta de Instagram a la que, por cierto, no le ha acompañado ningún texto.