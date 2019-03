Zayn Malik, el príncipe Harry de Inglaterra o Jaden Smith son los protagonistas de las mejores imágenes de nuestras celebrities

CLB PAPARAZZI I LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Nuestras celebrities no paran y más ahora que el buen tiempo acompaña para estar en la calle a todas horas. Así hemos pillado a Jaden Smith con sus pintillas llevando una corona de flores rojas en el Festival de Coachella. También hemos pillado a Zayn Malik con la cabeza totalmente rapada durante los Asian Awards, y es que el ex One Direction ha decidido comenzar de cero con todas las de la ley. ¿Qué más no debes de perderte?