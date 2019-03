Zac Efron y Vanessa Hudgens no pueden parar de besarse

Quién tuvo retuvo, y si no que se lo digan a Zac y Vanessa quienes nos están volviendo locos con tantas idas y venidas. Ahora me separo, luego me fotografío con la hija de Bruce Willis, no invito a Zac a mi cumple porque soy muy orgullosa, me voy a recoger las cosas a tu casa para no dejar ni rastro y ahora... ¡os pillan besándoos! ¿Os queréis aclarar?

La historia de Zac Efron y Vanessa Hudgens es peor que un culebrón, creo que la factoría Disney debería hacer un reportaje de los amoríos de las estrellitas de Mickey Mouse, porque daría mucho juego.

La semana pasada observábamos como Efron en un ataque de soberbia se marchaba en su Audi a casa de Hudgens para recoger sus últimas pertenencias y ahora nos encontramos con este pedazo notición. La parejita sabe que está en el ojo de mira y se cuida mucho de que les fotografíen en actitudes íntimas, y si no... que se lo digan a los que estaban la noche de autos.



La pareja acudió a una conocida discoteca en Los Ángeles por separado y entrando por la puerta de atrás, en el interior junto con sus amigos y el frenesí de la noche comenzaron a acercarse cariñosamente hasta acabar besándose.

Y de acuerdo con los espectadores, consultados por UsMagazine, fue como si nunca hubieran roto. Vanessa tuvo mucho cuidado de no dejar que nadie se evidencia fotográfica de su manifestación pública de afecto. En un momento en la noche el actor se inclinó para besar a Vanessa, pero ella lo rechazó cuando vio a alguien tratando de acoplarse a presión con una cámara de teléfono celular.

"Ellos se besaban en los labios y parecía estar disfrutando de su noche", dice la fuente. Y otro testigo dice: "Ellos parecen estar de nuevo juntos."

¿Qué pasará con esta historia? ¿Será más fuerte el amor que los intereses profesionales de Zac Efron?