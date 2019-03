Zac Efron y Vanessa Hudgens se separan

Zac Efron y Vanessa Hudgens, una de las parejas más jóvenes de Hollywood, pone punto final a su situación sentimental. Una más para la imparable lista negra de noviazgos fallidos...

Después de más de cuatro años de relación, la pareja protagonista de ‘Hight School Musical’ termina pero sin moscones de por medio. La web del portal 'E! Online', primera publicación en informar acerca de la ruptura, asegura que no hay una tercera persona involucrada.

Pese a lo ocurrido, los actores siguen siendo amigos y sus carreras profesionales suben como la espuma. Actualmente, Zac está rodando 'The Lucky One' en Nueva Orleans mientras que Hudgens está trabajando en 'Journey 2: The Mysterious Island' en Hawaii. ¿Tan difícil es combinar lo personal y lo profesional?.