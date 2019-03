Zac Efron y Taylor Swift, mucho más que amigos...

Ha habido muchos rumores sobre esta parejita y parece que al final no van a ir desencaminados. Taylor Swift tendría ya la red sobre otro guapérrimo de Hollywdood: ¡Zac Efron!

Al parecer, el pasado 6 de enero se pudo ver a la parejita coqueteando en un conocido restaurante italiano de Los Ángeles. Tanto el galán de 24 años como la cantante de 22, no dudaron en mostrarse de lo más cariñosos en el local. Los que allí se encontraban aseguran a la revista US Weekly que Swift no paraba de reír…

Zac llegó allí junto a la ex de Taylor Lautner en su impresionante Audi , y lo que pasara después se escapa a nuestro saber. Pero son muchos los rumores que aseguran que lo de estos dos es pura química. Cuando Efron se separó de Vanessa Hudgens ya hubo un acercamiento entre ellos. “Taylor es una chica encantadora y muy hermosa”, comentaba por entonces el actor de High Schooll Musical.

Poco después, y tras una relación con Jake Gyllenhaal, la cantante volvió a acercarse a Efron y aseguró en una entrevista, tras los rumores que se crearon, que Zac era “un tipo increíble”. Parece que el trabajo les ha vuelto a unir, ya que comparten protagonismo en una nueva película. Pero la cosa es que…, hacen buena pareja, ¿no?