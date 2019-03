Zac Efron y Sami Miró protagonizan un apasionado beso con una foto en Instagram

Zac Efron y su chica Sami Miró celebraron el 'Día del Beso' en Instagram con una foto de lo más 'lovely'. No es la primera foto que vemos de esta parejita, pero desde luego, sí es de las más cariñosas. El actor y su novia llevan un año juntos, y lo cierto es que no paran. Los hemos podido ver en la playita, de vacaciones en Hawái, y ahora muy cariñosos entre ellos. ¡Qué bonito es el amor!

Sami publicó la foto en Instagram y la acompañó con este comentario: "¿Alguien dijo día nacional del beso?". En la imagen, la novia del actor aparece con una gorra negra hacia atrás, y él, que viste una camiseta rota con look desarreglado, le planta un beso con mucho amor.

La novia del actor se siente muy afortunada, y hace un tiempo explicó que entendía el gran interés de la prensa por su relación, ya que es lo habitual cuando sales con un actor. Zac, por su parte, acaba de rodar una película que se entrenará en EEUU el 28 de agosto: 'We Are Your Friends'.