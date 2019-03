Zac Efron le rompió el corazón a Paris Jackson

Está claro que Paris Jackson atraviesa uno de sus mejores momentos. Siempre ha tenido claro que no quería dedicarse al mundo de la música como su padre, Michael Jackson, pero sí a la interpretación y al modelaje, y lo está consiguiendo. Su carrera como actriz comenzó hace un tiempo de forma discreta y siguió trabajando en ella mientras protagonizaba sus primeros proyectos como modelo, hasta ahora, que no puede pedir más ni como actriz ni como modelo.

Después de conseguir un papel en la serie televisiva 'Star', donde compartirá el set de rodaje con prestigiosas actrices, ha recibido una irrechazable oferta de una conocida agencia de modelos. La hija de la estrella musical ha pasado a formar parte de IMG Models, donde hay modelos como Gigi Hadid o Gisele Bündchen, y ha sido el presidente de la agencia el encargado de anunciarlo por las redes sociales.

Pero aunque ahora su vida profesional atraviesa un gran momento, la personal es más complicada. Después de una infancia difícil con trágicos capítulos, como la muerte de su padre, Paris encontró la estabilidad sentimental al lado del batería Michael Snoddy con quien presumió de amor por las redes sociales, aunque su relación llegó a su fin hace unos meses, y en su paso por el programa de Jimmy Fallon ha hablado sobre su vida sentimental y ha conseguido dejar a todos con los ojos como platos.

Por sorprendente que parezca, el exnovio de Jackson no fue el encargado de romper su corazón. De eso se encargó Zac Efron mucho antes, y la actriz lo ha contado durante su paso por el programa mencionado anteriormente: "El primer concierto al que realmente quise ir en mi vida fue el de High School Musical. ¡Pero él [Zac Efron] no estaba ahí! Estaba rodando esa película sobre caballos, y pusieron a otro chico para que le sustituyera. Fue la parte deprimente del concierto, me rompió el corazón", bromeó Paris.