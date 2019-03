Zac Efron no recuerda el título del éxito de High School Musical 'Breaking Free'

Ocurrió durante una entrevista

Zac Efron ya no recuerda los títulos de muchas de las canciones del fenómeno adolescente del que fue protagonista. Así lo ha demostrado durante una entrevista para la revista Cosmopolitan, durante la que ha sido sometido a un test musical junto a sus compañeros de reparto en el film 'We are your friends' Max Joseph y Emily Ratajkowski. Cuando la periodista a cargo de la entrevista hizo sonar la popular 'Breaking Free', el actor tuvo problemas para dar con el nombre de la canción.