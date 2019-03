Zac Efron publica un vídeo en Instagram nadando con tiburones

EL ACTOR SE ENCUNTRA GRABANDO 'Mike And Dave Need Wedding Dates'

¡Cómo nos gusta Zac Efron! Y es que este chico además de guapo es todo un valiente. El actor se encuentra en Hawái rodando su próxima película, 'Mike And Dave Need Wedding Dates', junto al actor de 'Modern Family', Adam Devine. Durante este rodaje, Zac ha vuelto a demostrar que él no le tiene miedo a nada y ha publicado un vídeo en Instagram en el que aparece nadando con tiburones.