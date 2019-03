Zac Efron pide disculpas por un tuit desafortunado sobre Martin Luther King

Zac Efron quiso hacer referencia al día de Martin Luther King en EEUU en un tuit, pero el actor cometió un error: combinó en el mismo tuit sus éxitos personales con el recuerdo del activista fallecido. Zac la lió y causó la indignación entre los usuarios de Twitter.

"Estoy agradecido por un par de cosas hoy: Martin Luther King Jr y 10 millones de seguidores en Instagram", dijo Efron en su desafortunado tuit.

Inmediatamente le llovieron a Zac multitudes de críticas por parte de muchos usuarios de Twitter que no dudaron en acribillar a tuits al actor sobre lo que pensaban a cerca de la combinación de sus seguidores y del día de Martin Luther King. Porque él tenía un sueño y no era precisamente que se le hiciera esto.

"Este es una de las cosas más irrespetuosas que alguien ha dicho con respecto al día de MLK hoy. Supérate…", protestaba un usuario. "Querido, uno no pone esto en un solo tuit, no obstante es una gran foto", comentó otro. "Te agradecería si apareces a una reunión de hsm", debido a que ese mismo día había una reunión del elenco de 'High School Musical' por su décimo aniversario, a la que Zac no pudo asistir por su apretada agenda. Pero ni siquiera lo mencionó y eso causó la furia entre los fans de Disney Channel.

El actor ha expresado su arrepentimiento con una imagen en su cuenta de Instagram que contenía un texto de disculpas.