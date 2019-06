¡Cómo nos gusta cuando nuestros famosos comparten imágenes tan divertidas como estas! Zac Efron ha revolucionado a sus fans publicando una curiosa instantánea donde aparece junto a Jim Carrey.

En la instantánea vemos a Zac sonriendo mientras Jim Carrey le pellizca el pezón…

"Después de todos estos años, todavía no he lavado este pezón", escribe el actor junto a la foto. ¿Será verdad? ¡Esperemos que no!