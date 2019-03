Zac Efron, Lucas Grabeel y Corbin Bleu vuelven a protagonizar un reencuentro de 'High School Musical'

HACE 10 AÑOS QUE LES VIMOS POR PRIMERA VEZ

Zac Efron y Lucas Grabeel se han reunido para ver a Corbin Bleu sobre el escenario. Los protagonistas de 'High School Musical' han cumplido el sueño de muchos fans, ya que no han dudado en compartir una imagen en Instagram del reencuentro. Corbin está participando en el musical de Broadway 'Holiday Inn', y sus amigos y excompañeros de la pequeña pantalla no se lo han querido perder. Si todavía no has visto la foto… ¿A qué estás esperando?