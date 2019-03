Zac Efron y Joe Jonas, reunión de caballeros

¡Guau! ¿Dónde van estos dos bombones? Hemos visto al actor Zac Efron y al cantante Joe Jonas por las calles de Nueva York, caminando a la velocidad del rayo y hechos unos pinceles a punto de entrar en el desfile de Calvin Klein. ¿Llegaban tarde?

Las dos estrellas quedaron para echar un ojo y empaparse de las nuevas propuestas para hombre del diseñador norteamericano. Aunque, Zac Efron y Joe Jonas demostraron que, en estilo, no hay quien los gane.

Quién sabe, quizá después de esta rápìda cita con la moda, el actor y el cantante aprovecharon para hacer alguna compra por San Valentín... Sobre todo ahora que parece que Joe y su chica, Ashley Green se han comprometido. ¿Acabará en boda su relación?

Por su parte, Zac Efron, que anda en un mar de dudas con su ex Vanessa Hudgens y no sabemos si están juntos o no, quizá quisiera decidirse con un buen regalo aunque no sepa a quién dárselo, si a Hudgens o a Teresa Palmer, la actriz con la que últimamente se le ha relacionado.