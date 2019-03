Zac Efron y su guardaespaldas se meten en una pelea callejera contra un grupo de indigentes

¡Cómo nos hemos quedado al enterarnos de que casi le destrozan la cara a Zac Efron, con lo bonita que la tiene! Un grupo de transeúntes de Los Ángeles comenzaron a pegar al actor y a su guardaespaldas, y todo por un malentendido. ¡Qué susto!

Zac y su guardaespaldas se quedaron sin gasolina, y mientras esperaban ayuda lanzaron una botella por la ventana, con tan mala suerte que fue a parar donde se encontraba el grupo de mendigos. Estos creyeron que lo habían hecho intencionadamente, y fueron a por ellos. Cuando Zac vio que estaban pegando a su guardaespaldas, se puso en medio para defenderle, ¡y acabó recibiendo!

"Fue el peor golpe que he recibido en mi vida" contó el actor a los policías. Menos mal que Zac solo recibió un puñetazo y no ha sido nada más grave, porque no podemos imaginarnos qué hubiera pasado si el golpe hubiera sido peor. Y ya sabes Zac, para ahorrarte estos disgustos... ¡tira las botellas a la basura!