Zac Efron explica los problemas que ha tenido en Tinder para ligar

Zac Efron ha sido reconocido en los últimos años por ser uno de los grandes seductores de la meca del cine, sin embargo, en el día a día en su vida cotidiana no ha tenido tanta suerte en el amor.

Su relación más estable fue con Vanessa Hudgens, aunque también se le ha relacionado con otras celebrities como Michelle Rodríguez, Lily Collins o Sami Miro. No obstante, parece que después de tanto picoteo, el actor no ha encontrado a su princesa.

En una entrevista en la que se mostró muy sincero para el The Times, Zac reveló que: "Creo que nunca seré capaz de tener éxito en una cita. Encontrar una chica que de verdad pueda ver en mí a la persona y no al personaje llevará tiempo, así como lograr que pueda confiar en que la relación es viable".

Además, ha contado en otras ocasiones que pese a haberse creado una cuenta en aplicaciones para concertar citas, tales como 'Tinder', no ha tenido éxito. "Una vez me registré en Tinder y nadie se fijó en mí. Evidentemente la gente pensaba que mi perfil era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo", recalcó.

Además, también está obsesionado con los comentarios negativos que lee sobre su persona en Internet. Parece que Zac no tiene tiempo para novias, por lo menos hasta que se arregle la cabeza.