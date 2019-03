Zac Efron desvela su rutina de ejercicios para mantenerse alejado del alcohol y las drogas

Hace mucho tiempo que Zac Efron saltó a la fama con la película que protagonizó junto a Vanessa Hudgens, 'High school Musical', y desde entonces su vida ha atravesado diferentes etapas. Después del éxito del largometraje que le lanzó a la cima continuó trabajando como actor pero acabó teniendo problemas con el alcohol y las drogas, que finalmente superó después de ingresar en un centro de rehabilitación. Ahora, continúa con su carrera profesional alejado de las adicciones y se ha refugiado en el deporte para no recaer.

Zac Efron | Men's Health/Jeff Lipsky

Efron ha concedido una entrevista a Men's Fitness donde ha hablado de su rutina de ejercicios que le mantiene alejado del alcohol y las drogas y que le ayuda a distanciarse de uno de los capítulos más complicados de su vida. El actor está inmerso en el rodaje de una película para la que ha tenido que prepararse mucho físicamente y eliminar cualquier gramo de grasa que quedase en su cuerpo, para lo que ha contado con la ayuda de un entrenador personal y de una dieta muy estricta que ha cambiado por completo sus hábitos.

Zac Efron presume de tipazo en su última entrevista | Men's Health/Jeff Lipsky

Pero además de eso, él hace lo posible por mantenerse siempre en forma, y sus entrenamientos le sirvieron de ayuda para no recaer en sus problemas de adicción. "Cuando estoy muy cuidadoso con mi forma física y tener un objetivo en mente, me mantiene motivado y equilibrado", comentaba Zac en la entrevista que ha concedido a la publicación mencionada anteriormente. "Me despierto antes. No siento la necesidad de estar fuera socializándome que mata mi día a día, mis aficiones y mi motivación", añadía para explicar los cambios que había experimentado su vida desde que salió del centro de rehabilitación.

Tal y como ha señalado el intérprete, el equilibrio y la sobriedad en el trabajo le han ayudado a encontrar una nueva forma de vida en la que siente una buena persona. Parece que ha retomado con muchas ganas su carrera profesional y puede permitirse el lujo de presumir de tipazo después de los complicados y estrictos entrenamientos y hábitos de vida saludable que sigue.