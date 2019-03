Zac Efron se confiesa tras superar sus adicciones: "Nunca me he sentido tan feliz"

EL EXCHICO DISNEY ESTÁ VIVIENDO SU MEJOR MOMENTO

Zac Efron está de enhorabuena, además de estar sumergido en plena promoción de su nueva película 'That Awkward Moment', el actor ha aprovechado los micrófonos para confesar que está viviendo uno de sus mejores momentos. Tras estar ingresado en un centro de rehabilitación y superar sus adicciones a las drogas y el alcohol, ahora Zac es un chico nuevo: "Nunca me he sentido tan feliz".