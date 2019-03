Zac Efron se lo come todo

EL actor de High School Musical ha aceptado el reto que le ha propuesto el presentador George López en su programa de televisión. Y todo hay que decirlo, Efron ha aprobado con buena nota.

Y es que el actor de 22 años ha degustado tres platos de comida exótica que no todo el mundo estaría dispuesto a probar.

“Tú dices que comerías cualquier tipo de comida exótica. ¿No hay nada que no probarías?”, pregunta López al invitado.

“No es que me coma lo que sea, pero si hay algo extraño que los demás tienen miedo de probar, yo me lo como. Me gusta probar nuevas cosas”, comenta Efron antes de llevarse a su boca las tostadas de escorpión. “Están buenas”, agrega.

El menú era muy variado: unas tostadas de escorpión, unos grillos de Taiwán y un cóctel de gusanos. Este último plato ha resultado ser algo más arduo que los demás como se puede observar en las imágenes.