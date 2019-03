Zac Efron busca novia en la red tras su ruptura con Lily Collins

Poquito le ha durado la pena a Zac Efron por su ruptura con Lily Collins. La parejita de actores puso punto y final a su relación hace tan solo unos días, pero él ya ha querido dejar bien clarito que vuelve a estar en el mercado.

Una foto subida a su perfil de Instagram, con el título de la famosa canción, ‘Call me, maybe?’, ha sido el método elegido por nuestro irresistible hombre para buscar novia por la red. Y a juzgar por las pasiones que levanta, seguro que candidatas no le faltan.

Según informa la revista estadounidense, US Weekly, no queda nada de nada entre ellos. "Ya no están juntos. En verdad nunca ha sido nada serio, se trataba simplemente de una relación ocasional. Se apagó la llama. Nunca coincidían ni en el tiempo ni en el espacio. Zac no hablaba de Lily a sus amigos", aseguraba una fuente en la publicación norteamericana.

Vamos, que lo suyo más que una relación ha sido un rollito al más puro estilo ‘Ashton Kutcher’ y ha demostrado estar dispuesto a encontrar el amor sea como sea… ¿Tendrá suerte en su próxima conquista? Sólo el tiempo lo dirá…