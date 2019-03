Zac Efron y su bigote, inseparables

El ex de Vanessa Hudgens parece que ya ha dado el estirón, ha colgado la etiqueta de niño Disney y para demostrar su hombría se ha dejado bigote. La verdad es que no le queda mal ¿o serán exigencias del guión?

El actor de High School Musical está grabando The Lucky one y por eso ha explicado que ha tenido que engordar nada menos que ocho kilos. No sabemos si será el peso, el pelo más largo que de costumbre o ese bigotillo que le sale, pero Zac Efron ya no parece el mismo.

Desde que lo dejara con Vanessa Hudgens, a Zac ya casi no se le ve por ahí, ni alfombras rojas, ni fiestas, ni nada...

¿Habrá descuidado su imagen ahora que nadie le chequea antes de salir de casa?