Zac Efron asegura que prefiere que las mujeres den el primer paso a la hora de ligar

Desde que rompiese con Sami Miro no se le conoce nueva novia, pero el intérprete ha tonteado en las redes sociales con la gimnasta olímpica Simone Biles después de que ganase la medalla de oro. " Increíble que un movimiento lleve tu nombre. Felicidades por el Biles y por calificar a las finales @Simone_Biles ", escribió el actor. Biles no desaprovechó la oportunidad de responder el mensaje . " Gracias Zac. Espero que puedas verme en la final mañana en la noche ". Zac volvió a responder asegurando que " por supuesto que vería la final ". Además el programa de Ellen DeGeneres la deportista reconoció que Zac Efron era " su amor platónico ".

Of course I'm watching the #FinalFive 🏅🏅🏅🏅🏅dominate the floor! 😉#Rio2016 #TeamUSA pic.twitter.com/wdgVnvWOCa