El youtuber Moretoki hace su propio Carpool Karaoke con su madre

Dos millones de personas han visto ya el vídeo del youtuber Moretoki en apenas cuatros días. ¿La tónica de su éxito? Conseguir hacer la parodia más divertida del 'Carpool Karaoke' de James Corden. Desde que el cómico lanzase su programa, la red se ha inundado de parodias que han intentado acaparar los internautas, la mayoría sin mucho éxito.

Los últimos hits musicales como 'Sorry', 'One Dance' o 'Cheap thrills' sumado a las tronchantes muecas de Moretoki y el gesto serio de su madre han sido suficientes para haber conseguido tal repercusión en Internet y los usuarios de Youtube se sorprendan con la habilidad de su madre de no echarse a reír. ¿Será el próximo invitado de James Corden? Al joven no le ha hecho falta invitar a Justin Bieber, Michelle Obama o Adele para triunfar.

Aunque los graciosos y exagerados gestos de Marotoki son los protagonistas del vídeo, no podemos obviar que su madre consiga conducir todo el tiempo sin ni siquiera mirar a su hijo en algún momento. Al final de la grabación, el youtuber mueve su trasero en su cara y es cuando esta reacciona mirando con asombro al chico y decide terminar el vídeo.