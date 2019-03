Winona Ryder defiende a Johnny Depp: "Jamás fue agresivo"

Vanessa Paradis y Winona Ryder se han convertido el mejor apoyo de Johnny Depp al igual que su hija Lily-Rose Depp. Mientras que la primera declaró "durante los 14 años que conviví con él siempre fue amoroso", ahora Ryder es quien sale en defensa del actor en una entrevista concedida para la revista Time.

"Él nunca, nunca, se comportó de esa manera conmigo. Jamás fue agresivo conmigo. Solo le conozco como un hombre muy bueno, amoroso y atento que es muy, muy protector con la gente a la que quiere", declaró la actriz. Aunque no quiere acusar a Heard de mentirosa, la protagonista de 'Eduardo Manostijeras' le cuesta imaginar a Depp de esa manera: "No estuve allí. No sé lo que ocurrió. No estoy llamando a nadie mentiroso. Solo digo que es difícil y molesto para mí pensar sobre esto. Fue hace mucho tiempo, pero estuvimos juntos cuatro años, y fue una relación importante para mí". Además, asegura sobre el protagonista de 'Piratas del Caribe' que "nunca lo ha visto ser violento con nadie".

Winona se encuentra en un gran momento profesional a punto de estrenar 'Stranger Things' y es la imagen de Marc Jacobs. A pesar de las múltiples personas que se han posicionado a favor de Depp, el actor ha preferido guardar silencio y no ha hecho ningún tipo de declaración.