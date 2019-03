Wilmer Valderrama se reencuentra con su ex, Mandy Moore, después de romper con Demi Lovato

"Me siento genial y estoy creciendo como persona. Me siento libre". Con estas palabras define Demi Lovato su situación después de haber roto con Wilmer Valderrama. Pero si la cantante parece no tener mal de amores, el actor también está rehaciendo su vida y se ha vuelto a reencontrar con Mandy Moore, con la que estuvo saliendo 2002.

Tanto Valderrama como Moore han publicado en sus perfiles de Instagram un selfie de ambos donde aseguran que siguen siendo amigos desde hace 16 años. Aunque hayan dejado claro que entre ellos solo hay una amistad y cariño, los rumores sobre una posible relación se han disparado y más cuando ambos están solteros. Moore acaba de finalizar su proceso de divorcio con Ryan Adams después que anunciase en enero del año pasado su separación.

"A veces toca trabajar en el mismo sitio que alguno de tus amigos, ponerse al día y ver lo fantástico que sigue dentro y fuera de la televisión. Quiero a este chico. Amigos desde hace 16 años", escribía la intérprete en su perfil de Instagram mientras que Wilmer comentaba "cuando te encuentras a una de las personas más especiales en los estudios de grabación, como tú dices a por otros 16 años más (…)". ¿Reconciliación a la vista?