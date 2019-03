Wilmer Valderrama habla por primera vez tras romper con Demi Lovato

Tras su ruptura con Demi Lovato, Wilmer Valderrama ha estado de lo más centrado en su carrera como actor. El intérprete está entusiasmado con su nueva participación en la serie 'NCIS' y 'Old Spice', y aunque sentimentalmente no ha sido uno de sus mejores años, profesionalmente está que no para.

Recordemos que hace semanas, Wilmer rompía con Demi Lovato tras seis años de relación. Pero parece que aunque han sido muchos años juntos, los dos llevan muy bien su ruptura. Así rompía Wilmer su silencio tras su ruptura con la cantante: "Estoy bien, muy bien".

Además el intérprete ha confesado que está siendo un verano maravilloso para él: "Ha sido un gran verano de trabajo, he hecho algunas cosas increíbles".