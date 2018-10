Will Smith revela el motivo por el que su mujer Jada Pinkett lloró durante 45 días seguidos

A través del programa que protagonizan en Facebook, 'Red Table Talk', la familia Smith ha revelado algunos secretos familiares que habían permanecido ocultos hasta ahora. Y este último ha dejado a muchos completamente impactados…

En el último programa, que de momento no se ha emitido, Will Smith habla con su hija Willow de la tremenda crisis que vivió hace tiempo con su mujer Jada Pinkett, donde incluso llegaron a replantearse su relación.

"En aquella época mamá se levantaba y se ponía a llorar. Lo hizo durante 45 días seguidos. Lo sé porque empecé a apuntarlo en un diario", le cuenta Will Smith a su hija Willow. Además, añade entre lágrimas: "Lo hacías cada mañana. Creo que esa ha sido la vez que peor lo he pasado en nuestro matrimonio. Te había fallado, me sentía miserable".

Pero, según sus palabras, superar esta crisis les ayudó a reforzar su matrimonio y ver qué significaban el uno para el otro: "Ya no decimos que estamos casados. Nos referimos a nosotros mismos como compañeros de vida".